Нетаньяху изучит возможность поставки вооружений на Украину

В Израиле изучат вопрос поставок для ВСУ.

Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам с французского телеканала LCI о том, что изучит возможность поставки вооружений со стороны еврейского государства на Украину. Чиновник пояснил, что военная поддержка киевского режима может быть оказана только при условии соблюдения собственных национальных интересов страны. Глава местного правительства объяснил иностранной прессе, что в Израиле продолжают держать курс на оказание украинскому народу гуманитарной помощи.

Вопрос поставок вооружений был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством. Я изучу этот вопрос и отвечу на этот счет в наиболее адекватной манере. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Армия Израиля сообщила о перехвате летательного аппарата в районе сектора Газа.

Фото и видео: YouTube / LCI