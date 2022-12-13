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Армия Израиля сообщила о перехвате летательного аппарата в районе сектора Газа

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Объект был обнаружен при помощи средств ПВО.

Израильская армия в социальных сетях через пресс-службу сообщила жителям еврейского государства о перехвате летательного аппарата, который находился в воздушном пространстве в районе сектора Газа. Объект внебе засекли представители противовоздушной обороны станы. Военнослужащие считают, что речь идет не о запуске боевого снаряда со стороны Палестины. На текущий момент Вооруженные силы Израиля работают в штатном режиме..

США выразили готовность добиваться снижения напряженности между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: израиль, пво, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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