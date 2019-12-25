Нетаньяху утверждает, что война с Ираном не окончена и возможны "новые события"

Израиль намерен в конечном счете достичь своих целей в противостоянии с исламской республикой.

Вооруженные конфронтация американской администрации и Израиля с Ираном не завершена, поэтому "новые события" на этом направлении возможны в любой момент. Соответствующее заявление сделал публично премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления в Иерусалиме с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Иностранный политик прибыл в регион с официальным визитом. По словам чиновника из Израиля, противостояние с Тегераном является для ближневосточной страны "периодом серьезных вызовов и последствий". Однако Биньямин нетаньяху добавил, что уже много получилось достичь.

Нетаньяху заметил, что за время президентства Хавьера Милея это уже его третий рабочий визит в Израиль. Он добавил, что каждый раз после этих поездок в регионе происходили резонансные события.

У Хавьера Милея есть такое качество: каждый раз, когда он посещает Израиль, это происходит ровно перед тем, как случается что-то большое. Нет, в прошлый раз я ему ничего не говорил, даю вам слово. И я не знаю, что могу сказать ему сейчас, потому что кто знает, что принесет день завтрашний или послезавтрашний? Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

