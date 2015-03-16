Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля рассказал о своей инициативе в благодарность за помощь на Ближнем Востоке.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на рабочей встрече с американским президентом-респуликанцем Дональдом Трампом передал коллеге из Вашингтона текст обращения для номинирования политика на Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление ближневосточный политик сделал в ходе общения между делегациям. Трансляция велась в социальных сетях иностранными журналистами из новостного агентства Associated Press.

Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить. Биньямин Нетаньяху, премьер-миинстр Израиля

Дональд Трамп в ответ поблагодарил Нетаньяху. Он публично указал, что ранее не знал об инициативе, поступившей от израильского премьера. Биньямин Нетаньяху считает, что именно под руководством лидера Белого дома Израиль может достичь мира "со всем Ближним Востоком". Он добавил, что важно задуматься о вопросе предоставления палестинским гражданам возможности самостоятельно управлять страной, сохраняя при этом сферу безопасности под постоянным контролем Израиля.

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Фото и видео: YouTube / Associated Press