Нетаньяху считает нужным ввести санкции против стран, контактирующих с ХАМАС

В Израиле призвали ввести санкции за связи с палестинскими радикалами.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху считает недопустимыми контакты каких-либо стран с палестинским радикальным движением ХАМАС. Местный чиновник пояснил, что отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же непримиримым, как к "ИГ*" (*запрещенное на территории России террористическое движение). По словам спикера, те, кто поджерживает на Ближнем Востоке контакты с палестинским движением, должны подвергнуться санкционному давлению. Соответствующей информацией в Израиле поделились в рамках совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

И точно так же, как было сокрушено ИГ, будет сокрушено и ХАМАС. И относиться к ХАМАС необходимо ровно так же, как относились к ИГ. Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должны подвергнуться санкциям. Биньямин Нетаньяху

Гутерриш проведет контакты с Нетаньяху и Аббасом по Газе.

Фото и видео: YouTube / Guardian News