Гутерриш проведет контакты с Нетаньяху и Аббасом по Газе

В ООН рассказали о работе по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Будет обсуждаться ситуация, которая сложилась вокруг сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, ожидает разговора с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня он также проведет телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Миротворцы ООН зафиксировали взрывы на юго-западе Ливана.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций