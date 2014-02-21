Нетаньяху предупредил об ударах по "Хезболлах" до безопасности севера Израиля

В Израиле объяснили ситуацию на границе с Ливаном.

Израильское правительство продолжит оказывать военное давление на шиитское движение "Хезболлах" в Ливане, пока не оттеснит его от своих государственных границ. Такие действия нужды для того, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей с северной части страны Ближнего Востока в свои дома. Соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.

Мы не остановимся, пока наши граждане не могут в безопасности вернуться в свои дома. Израиль не согласится на присутствие террористической армии прямо на своей северной границе. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что 23 сентября ЦАХАЛ начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" на территории Ливана, в ходе которой армия Израиля наносит массированные удары по военным объектам регионального шиитского движения.

Республика Корея считает, что объединение Корейского полуострова обеспечит мир.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций