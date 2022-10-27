  1. Главная
Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы операции в Газе
Сегодня, 11:29
Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы операции в Газе

Премьер Израиля выступил на судебных слушаниях.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во вторник, 16 сентября, на заседании суда по одному из уголовных дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа с целью разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление сделала местная гостелерадиокомпания Kan, а также новостное агентство Ynet. Согласно сведениям от 12-го канала израильского телевидения, глава национального правительства страны также выразил недовольство из-за того, что слушания в такой день продлятся более восьми часов. Иностранный чиновник сослался на большую занятость из-за этих обстоятельств на Ближнем Востоке, в связи с чем попросил отложить регулярные слушания с его личным участием. 

Мы начали мощную операцию в городе Газа.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Фото: YouTube / Defense Now

