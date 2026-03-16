Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели, записав видео в кофейне

Премьер заснял на видео свой визит в кофейню Sataf, расположенную в окрестностях Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальных сетях отреагировал на волну слухов о собственном исчезновении и возможной гибели. В качестве ответа иностранный политик из еврейского государства записал и опубликовал небольшой видеоролик, сделанный в одной из местных кофеен. В рамках краткой записи он успел ответить на ряд вопросов. На видео с опровержением политик забирает у кассы заказанный напиток. Голос за кадром просит ответить на слухи о гибели. Тогда премьр-министр обыгрывает слово "мертв", которое в переносном смысле на иврите может иметь значение "быть без ума от чего-то". После этого он в шутку предложил пересчитать его пальцы на своей руке и показал в объектив по очереди обе ладони.

Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей... Мы делаем то, чем я сейчас не могу поделиться. Но мы наносим мощные удары и по Ирану, и по Ливану. Спасибо за кофе, он отличный. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что в течение недели на фоне ударов Ирана по Израилю в интернете распространились различные спекуляции по поводу состояния Биньямина Нетаньяху. Пользователи соцсетей обратили внимание на исчезновение премьер-министра страны из публичного пространства. Затем у аудитории возникли предположения о его ранении или даже гибели главы национального правительства. А вечером 13 марта Биньямин Нетаньяху впервые с начала американо-израильской операции против Исламской Республики провел перед журналистами пресс-конференцию. Однако некоторые пользователи интернета утверждали, что ролик был сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ). Сторонники такой версии настаивали на том, что на одном из кадров у Биньямина Нетаньяху якобы видно шесть пальцев на руке.

