Информации и пострадавших и погибших нет.

Несколько разрушительных торнадо пронеслись по восточному Техасу. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Intel Point ALERT, который освещает крупные инциденты, происходящие в Соединенных Штатах.

По предварительным данным, в результате атмосферного вихря никто не пострадал. В общей сложности по восточной территории штата пронеслись по меньшей мере шесть мощных торнадо.

Экстренные службы заявляют о многочисленных повреждений автомобилей, линий электропередачи, а также полных и частичных разрушениях жилых домов.

Ранее на острове Пальма произошло мощное землетрясение.

Видео: Youtube/KHOU 11