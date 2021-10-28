Несколько разрушительных торнадо пронеслись по восточному Техасу. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Intel Point ALERT, который освещает крупные инциденты, происходящие в Соединенных Штатах.
По предварительным данным, в результате атмосферного вихря никто не пострадал. В общей сложности по восточной территории штата пронеслись по меньшей мере шесть мощных торнадо.
Экстренные службы заявляют о многочисленных повреждений автомобилей, линий электропередачи, а также полных и частичных разрушениях жилых домов.
Ранее на острове Пальма произошло мощное землетрясение.
Видео: Youtube/KHOU 11
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