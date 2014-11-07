Полицейские были вынуждены использовать служебных собак для задержания протестующих.

Несколько полицейских пострадали в Бристоле в ходе ожесточенных столкновений в рамках протестов против полицейского насилия.

Некоторые участники протестов стали учинять погромы — поджигались машины, взрывались петарды. После радикальные протестующие пошли на штурм участка.

Полицейские были вынуждены использовать служебных собак для задержания протестующих. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате столкновений — их госпитализировали с переломами.

Ранее авиакомпания Air France возобновила рейсы из Петербурга в Париж.

Видео: Youtube/Reuters