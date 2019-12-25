Полеты будут осуществляться каждую неделю по субботам.

Авиакомпания Air France возобновила рейсы из Петербурга в Париж. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Полеты будут осуществляться каждую неделю по субботам. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A319 и A320. Первый самолет из Парижа прилетит в Петербург в ближайшую субботу в 14:50. Вылет из Пулково запланирован на 15:45. Начиная с 3 апреля, прилет в город намечен на 14:20, вылет в Париж – на 15:15.

Выезд на территорию Франции разрешен отдельным категориям пассажиров. При посадке все люди старше 11 лет должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, который был взят не позднее, чем за 72 часа до вылета. Прибывшим во Францию необходимо соблюдать 7-дневный карантин. После этого нужно будет сдать повторный тест на коронавирус.

Ранее мы писали, что с 18 апреля возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем.

Фото: vk.com/pulkovo_led