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С 18 апреля возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем
Сегодня, 7:51
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Alena_Zinovieva

С 18 апреля возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем

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Перелеты будет осуществлять авиакомпания RusLine.

С 18 апреля авиакомпания RusLine возобновляет прямое авиасообщение между Петербургом и Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба ярославского аэропорта.

Самолеты с 18 апреля по 7 июня будут летать из Петербурга в Ярославль три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 15 минут. С июня количество рейсов увеличат до пяти в неделю.

Билет без багажа обойдется пассажирам в 3500 рублей, с багажом – 4500. Пассажиры будут летать на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ 200, рассчитанных на 50 человек.

Ранее мы писали, что на маршрут Самара–Петербург добавлены дополнительные самолеты.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Теги: rusline, прямые рейсы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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