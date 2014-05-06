Прямые рейсы запустят из Эр-Рияда в Петербург и Сочи

Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву начали выполняться с августа текущего года, став первыми прямыми регулярными рейсами из Саудовской Аравии в Россию

Главный исполнительный директор и управляющий директор авиакомпании Flynas Бандер Альмоханна сообщил в интервью РИА Новости, что в 2026 году его компания намерена ввести новые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи, а также сделать рейсы в Москву ежедневными.

Альмоханна указал, что географическое покрытие маршрутов Flynas расширяется: помимо Москвы появятся перелёты в Сочи и Петербург. Частота рейсов из Эр-Рияда в российскую столицу будет увеличена до семи еженедельно.

Глава авиакомпании отметил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву начали выполняться с августа текущего года, став первыми прямыми регулярными рейсами из Саудовской Аравии в Россию. Представитель компании подчеркнул значимость запуска новых маршрутов, заявив, что это открывает отличные перспективы для развития туристического бизнеса и укрепления связей между странами.

Бандер Альмоханна добавил, что, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, в прошлом году Россию посетили более 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что запуск новых маршрутов увеличит поток туристов минимум в 3-4 раза.

Фото: Piter.TV