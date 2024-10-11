Марокко откроет прямые рейсы из Касабланки в Петербург

Туризм между Россией и Марокко расширяется новые рейсы стартуют скоро.

Марокко планирует запуск прямых авиарейсов из Касабланки в Санкт-Петербург для стимулирования туристического потока. Об этом сообщил глава МИД королевства Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передаёт ТАСС.

Министр отметил, что страна успешно развивает все направления сотрудничества с Россией, в особенности туризм. Ранее были открыты регулярные рейсы между Касабланкой и Москвой, которые осуществляются на еженедельной основе.

Новые рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург призваны поддержать поступательное развитие туристического сектора и обеспечить россиянам удобный доступ к популярным курортным регионам Марокко. Даты старта полётов будут объявлены дополнительно.

Фото: Piter.TV