Пулково 21 января примет первый прямой рейс из Марокко
Сегодня, 14:59
Пулково 21 января примет первый прямой рейс из Марокко

Перевозчиком будет Royal Air Maroc.

Аэропорт Пулково 21 января пример первый в истории прямой рейс из Касабланки. Перевозчиком будет Royal Air Maroc, рассказали в авиагавани Петербурга. 

Мероприятие начнется в 04:30 с викторины для пассажиров. Ожидаются развлекательная программа по мотивам традиционных марокканских танцев и церемония открытия нового направления. 

Перелеты планируют выполнять три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Пулково – в 08:05. 

Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники Пулково обслужил рекордное количество пассажиров. Самыми популярными внутренними рейсами стали маршруты в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. 

Фото: Piter.TV 

