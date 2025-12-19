Пулково 21 января примет первый прямой рейс из Марокко

Аэропорт Пулково 21 января пример первый в истории прямой рейс из Касабланки. Перевозчиком будет Royal Air Maroc, рассказали в авиагавани Петербурга.
Мероприятие начнется в 04:30 с викторины для пассажиров. Ожидаются развлекательная программа по мотивам традиционных марокканских танцев и церемония открытия нового направления.
Перелеты планируют выполнять три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Пулково – в 08:05.
Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники Пулково обслужил рекордное количество пассажиров. Самыми популярными внутренними рейсами стали маршруты в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань.
Фото: Piter.TV
