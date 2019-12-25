В Петербурге цены на мандарины снизятся благодаря хорошему урожаю в Марокко

Первые партии мандаринов были проданы в Россию по цене $950 за тонну, а к настоящему моменту в порту Санкт-Петербурга цена поднялась до $1050 за тонну, что эквивалентно оптовой стоимости около 100 рублей за килограмм.

После неудачного урожая мандаринов в Марокко в 2023 году, когда цены на эти фрукты в России резко выросли из-за дефицита, в 2024 году ситуация улучшилась. По данным поставщиков, урожай мандаринов в Марокко в этом году составит около 1 млн тонн, что значительно превышает прошлогодние показатели.

Владелец одной из крупнейших импортных компаний мандаринов, Руслан Кисс из компании Madari сообщил РБК Петербург, что средняя стоимость заключенных контрактов на поставку мандаринов в Россию снизилась на 8-10% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году в Марокко собрали лишь 400 тысяч тонн плодов из-за засухи, тогда как в 2024 году ожидается около миллиона тонн урожая. Уже сейчас три судна с мандаринами отправились в Россию, и проблем с логистикой нет благодаря действующим морским маршрутам через российские линии Baltic Shipping и Siem.

Несмотря на предположения Ягодного союза России о возможном дефиците мандаринов, рынок показал обратную тенденцию. Первые партии мандаринов были проданы в Россию по цене $950 за тонну, а к настоящему моменту в порту Санкт-Петербурга цена поднялась до $1050 за тонну, что эквивалентно оптовой стоимости около 100 рублей за килограмм. В рознице мандарины сейчас продаются по цене свыше 200 рублей за килограмм, но это связано с сезонным спросом.

На прилавках Петербурга уже можно встретить первые мандарины из Турции по цене 360-370 рублей за кг, но они пока не пользуются большим спросом из-за своего кисловатого вкуса. Ожидается, что в ноябре на рынок выйдут более спелые мандарины из Абхазии, Китая и Марокко, что должно привести к снижению цен. В то же время, как прогнозируют эксперты, после новогодних праздников цены на мандарины могут снова пойти вверх.

Кроме Турции и Марокко, Россия импортирует мандарины из Абхазии, Ирана и ЮАР. По мнению специалистов, спрос на марокканские мандарины остается самым высоким среди российских потребителей благодаря их вкусовым качествам.

Среди ввезенных фруктов в Петербург за август преобладали бананы, лимоны и апельсины.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)