Среди ввезенных фруктов в Петербург за август преобладали бананы, лимоны и апельсины

В список наиболее популярных фруктов и овощей, ввезенных в Россию в последнем месяце лета, входят бананы, апельсины и лимоны. Как информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора, за две недели августа на территории Петербурга и Ленобласти было проконтролировано ввоза 49 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции из более чем 14 стран мира.

Среди ввезенных фруктов преобладали свежие бананы (33,6 тысячи тонн), лимоны (3,7 тысячи тонн), апельсины (3,3 тысячи тонн), мандарины (почти 3 тысячи тонн) и груши (1,5 тысячи тонн). Кроме того, были ввезены авокадо (880 тонн), грейпфруты (717 тонн) и яблоки (640 тонн). Также при ввозе была проконтролирована партия свежих ананасов (241 тонна), киви (239 тонн), лаймов (232 тонны), чеснока (109 тонн) и винограда (37 тонн).

Помимо этого, в Россию были ввезены сушеные ягоды и фрукты общим весом более 350 тонн, включая виноград, персики, манго, киви, имбирь, клубнику, малину и голубику. Большая часть подкарантинной продукции была выращена в Эквадоре, ЮАР, Аргентине, Перу, Коста-Рике, Китае и других странах. Все партии растительной продукции, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации.