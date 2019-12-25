В Петербурге приняли обновленную версию законопроекта "о наливайках"

Законопроект приняли в первом чтении.

Некоторые заведения, продающие алкогольные напитки, закрылись еще до вступления в силу скандального законопроекта о "наливайках". Об этом на заседании Законодательного собрания сообщил автор инициативы Денис Четырбок.

В последней редакции поправки в законопроект запрещают продажу алкоголя в заведениях общественного питания площадью меньше 20 кв. метров. Для хрущевок и панельных "кораблей" допустимая площадь будет 50 кв. метров и более. В тех домах, где первый этаж изначально был предназначен для коммерческого размещения, будет сделано исключение.

Депутаты Законодательного собрания неоднозначно отнеслись к законопроекту. Так, например, Борис Вишневский выразил благодарность Денису Четырбока за то, что тот смягчил требования к предпринимателям. Изначально вне закона хотели сделать все заведения, которые продают алкоголь при площади менее 50 кв. метрах. Депутат Оксана Дмитриева наоборот возмутилась тем, что "гора родила мышь". По ее мнению, запрет должен быть строже, чем он есть сейчас. Михаил Амосов вообще не согласен с инициативой и сказал о том, что площадь не является главным показателем: чем лучше пить на улице Рубинштейна, чем на Гражданском проспекте?

Законопроект приняли в первом чтении. Против проголосовали 5 депутатов. Теперь в него будут вноситься поправки.

Ранее депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи "веселящего газа" несовершеннолетним.

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