Нерп вывели на зимние прогулки по снегу в Репино

Пока что они будут жить среди людей.

В субботу, 12 декабря, воспитанников "Фонда друзей балтийской нерпы" вывели на прогулку в Репино. Сотрудники организации опубликовали фото с животными.

Одного из них ― Шлиссика ― пришлось выносить на руках. Нерпа достигла значительных размеров и получила статус "Его Жирнейшества". Шлиссика решили оставить на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино, так как он не захотел возвращаться в привычную для нерп среду. Там он будет жить ближайшие два года.

Вторая нерпа ― Крошик ― тоже решила вернуться к людям. Со Шлиссиком у них не сложились отношения.

Фото: vk.com/sealrescue