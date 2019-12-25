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Нерп вывели на зимние прогулки по снегу в Репино
Сегодня, 18:41
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Нерп вывели на зимние прогулки по снегу в Репино

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Пока что они будут жить среди людей.

В субботу, 12 декабря, воспитанников "Фонда друзей балтийской нерпы" вывели на прогулку в Репино. Сотрудники организации опубликовали фото с животными. 

Одного из них ― Шлиссика ― пришлось выносить на руках. Нерпа достигла значительных размеров и получила статус "Его Жирнейшества". Шлиссика решили оставить на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино, так как он не захотел возвращаться в привычную для нерп среду. Там он будет жить ближайшие два года. 

Вторая нерпа ― Крошик ― тоже решила вернуться к людям. Со Шлиссиком у них не сложились отношения. 

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: нерпы, прогулка, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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