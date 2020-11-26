Нерпенок Шлиссик на ближайшие два года останется жить в Репино

Подходящего места для него найти пока не смогли: обычно нерпы обитают на воле, но Шлиссик не захотел.

Нерпенок Шлиссик, который не захотел уходить от людей, ближайшие два года будет жить на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Решить вопрос оказалось непросто, так как специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" занимаются спасением, реабилитацией и возвращением ластоногих в дикую природу, а не их содержанием. В течение нескольких месяцев малышу пытались подыскать дальнейшее место проживание, так как они не подходили для нежной северной нерпы. Например, соленая или слишком жесткая воды не подходит для пресноводного животного. Также он не может содержаться в теплых местах. Океанариумы в торгово-развлекательных комплексах не рассматривались.

Эксперты определили, что для Шлиссика подходят всего два места: Московский и Калининградский зоопарки. Но и тут возникла проблема: он плохо уживается с другими сородичами.

В связи с этим было решено оставить Шлиссика на два года на содержании в Репино. Специалисты Фонда изучают дополнительные возможности для нерп, которые решили остаться в неволе.

Напомним, Шлиссик дважды отказывался уплывать после того, как его доставляли на Ладогу.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"