Приезжих заставляют выполнять физические упражнения.

Необычный способ наказания туристов на Бали за отсутствие масок попал на видео. Ролик разместил в социальных сетях телеканал ABC News. Журналисты рассказали, что правоохранительные органы Индонезии вынуждают туристов, которые отказываются от соблюдения мер, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции, выполнять физические нагрузки. В том числе, речь идет об отжиманиях прямо на улице.

В кадре видно, что офицеры полиции задержали на улице нескольких человек без защитных масок. Путешественника пришлось отжиматься. Известно, что большая часть нарушений фиксируется в округе Бадунг, около известных пляжей Кута и Семиньяк. Около 80% нарушителей приезжают на Бали из Европы.

Большинство правонарушителей не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом Густи Агунг Керта Сурьянегара, глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара

В полиции напомнили, что туристов не заставляют выплачивать штраф.

В Индонезии семь человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений.

Видео: YT / ABC News (Australia)