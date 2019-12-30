Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России

Журналисты призвали страны мира замечать успехи РФ.

Немецкое СМИ Der Tagesspiegel объяснило, почему миру не обойтись без России. Журналист Мальте Лемминг приводит в пример поездку канцлера Ангелы Меркель в Москву. В России лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

Обе стороны подтвердили свои позиции по ядерной сделке с Ираном. Они также солидарны в необходимости завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Это позволит покрыть потребности Германии в энергоносителях. Лемминг напомнил, что Россия играет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Благодаря Путину Башару Асаду удалось консолидировать власть в Сирии. Немец призывает мировых лидеров не отрицать успехи других государств

Ранее Piter.tv писал о том, что польские грибники сорвали "акт устрашения" России.

