Польские грибники сорвали "акт устрашения" России

Местные жители помешали стрельбам, устремившись в лес за грибами.

В минувшую субботу, 7 октября, под Польским городом Жагань должны были состояться военные учебные стрельбы танковой бригады США. В составе бригады 3300 человек, танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Главная цель учений, по мнению издания Der Tagesspiegel, это устрашение России и одновременное успокоение союзников НАТО. Но стрельбам не суждено было состояться из-за небывалого нашествия местных жителей. Жители, несмотря на запрещающие и предупреждающие плакаты и оповещения, устремились в леса на "тихую охоту".

Видео: YouTube/Joseph Colon(2010г)