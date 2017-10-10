Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 9:27
0
MShaffter
500
Код вставки плеера

Польские грибники сорвали "акт устрашения" России

0
 
 

Местные жители помешали стрельбам, устремившись в лес за грибами.

В минувшую субботу, 7 октября, под Польским городом Жагань должны были состояться военные учебные стрельбы танковой бригады США. В составе бригады 3300 человек, танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Главная цель учений, по мнению издания Der Tagesspiegel, это устрашение России и одновременное успокоение союзников НАТО. Но стрельбам не суждено было состояться из-за небывалого нашествия местных жителей. Жители, несмотря на запрещающие и предупреждающие плакаты и оповещения, устремились в леса на "тихую охоту".

 

Видео: YouTube/Joseph Colon(2010г)

 

Теги: грибники , нато , польша , сша
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Политика Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5