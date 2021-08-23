Немецкий журналист раскритиковал власти Киева за будничный прием Меркель

Он отметил, что канцлера не встречали первые лица Украины.

Немецкого журналиста Йорга Бланка возмутила скромность приема канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Своим мнением он поделился на личной странице в Twitter, прикрепив к публикации видео.

Представитель СМИ подчеркнул, что Меркель встречали в аэропорту всего несколько человек, среди которых отсутствовали первые лица Украины.

Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве? Йорг Бланк, немецкий журналист

Напомним, мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. В опубликованном ролике сотрудник безопасности воздушной гавани говорит городскому главе, что не может его пропустить, так как Кличко нет в списках.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своевременно оплачивает квартплату за свою квартиру, расположенную на территории полуострова.

Видео: Twitter / @JMaxBlank