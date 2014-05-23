Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременный внос квартплаты

Аксенов поставил главу Украины всем в пример.

Глава Крыма Сергей Аксенов Заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своевременно оплачивает квартплату за свою квартиру, расположенную на территории полуострова. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Аксенов поставил главу Украины всем в пример.

Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает. Сергей Аксенов, глава Крыма

О недвижимости Зеленского на территории полуострова стало известно во время предвыборной компании 2019 года. Отмечалось, что квартира была приобретена супругой украинского лидера Еленой Зеленской в 2013 году. Жилье располагается в поселке Ливадия.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Зеленский заявил, что крымчане с радостью примут власть Киева. По его мнению, после выхода полуострова из состава Украины в жизни жителей региона никаких позитивных изменений не произошло.

Фото: president.gov.ua