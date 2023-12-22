Грегор Швунг рассказал о том, как украинцы относятся к ситуации на поле боя.

На Украине распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте, а также продвижения сил противника вперед. Соответствующее заявление сделал в новостном репортаже для немецкого телеканала Welt приехавший в киевский режим журналист из Германии Грегор Швунг. Корреспондент отметил, что вопрос отправки американской администрацией дополнительного пакета военной помощи для киевского режима очень волнует украинское население, так как никто не понимает, что власти страны будут делать, если получат отказ от Вашингтона помогать.

Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта. У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться. Грегор Швунг, сотрудник СМИ

"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас.

Фото и видео: YouTube / WELT