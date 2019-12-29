Немецкий врач назвал способ защититься от коронавируса. Специалист считает, что достаточно мыть руки с водой и мылом. Об этом заявил глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петр Гастмайер. Этот способ убьет инфекцию и позволит смыть вирус с рук. В поездках приемлемым вариантом будет взять с собой бутылку с дезинфицирующим средством.
Важно, чтобы антисептик... находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость
напомнил эксперт
Иностранец добавил, что индивидуальная закрывающая маска не является достаточной защитой. Они нужны только медицинским работникам при контакте с пациентами. Однако их неэффективность доказана в Китае и Японии, где инфекция широко распространилась.
Ранее в Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека.
Видео: YouTube/
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