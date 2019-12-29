В Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека

Все они контактировали с москвичом, вернувшимся из Италии.

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В больницу были госпитализированы шесть родственников, пять друзей заразившегося москвича, а также 13 человек, которые летели с ним из Италии. Ещё 83 человека находятся на карантине.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подтвердил коронавирус у москвича, который прилетел из Италии. По возвращении в Россию 23 февраля мужчина побывал ещё в Подмосковье. После этого он обратился к врачам с признаками ОРВИ. В итоге у него диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.