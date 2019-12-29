У вернувшегося из Италии москвича подтвердили коронавирус

По предварительной информации, болезнь у гражданина РФ протекает в легкой форме.

У жителя России, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавируса нового типа COVID-19. Об этом пишут РИА Новости.

Москвич вернулся домой после поездки в Милан. По предварительной информации оперативного штаба, у него легкая форма болезни. В настоящий момент все лица, контактировавшие с россиянином, находятся под медицинским наблюдением. Проводится лабораторное обследование.

Стоит отметить, что Италия стала европейским эпицентром вспышки коронавируса. В Ростуризме посоветовали воздержаться от поездок в эту страну.

Сегодня странами-лидерами по числу заразившихся коронавирусом людей являются Китай (80026 человек), Южная Корея (4212), Италия (169), Иран (978), Япония (256), Франция (130) и Сингапур (106).

Ранее были названы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса.

Фото: Piter.TV