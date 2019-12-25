Михаэль Кречмер выступил на 13 сырьевом форуме ФРГ и России.

Немецкий политик оценил перспективы "Северного потока — 2". По информации от премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, представляющего движение ХДС, проект российского газопровода важен для Берлина, так как страна заинтересована в надежных поставках голубого топлива. Об этом спикер рассказал коллегам в рамках 13-го совместного сырьевого форума, который проводится в онлайн-формате.

Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надежные поставки газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток 2". Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии

Немецкий политик отметил, что в ФРГ также намерены обсуждать с Россией поставки и производство водорода. Эти проекты также могут гарантировать обеспечение энергетических потребностей ФРГ и Европы.

В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2".

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