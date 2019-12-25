Германия единственная страна, которая одновременно отказывается от использования угля и атомной энергетики.

В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2". С заявлением выступил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Он резко выступил против отказа от проекта газопровода.

По его словам, Германия единственная страна, которая одновременно отказывается от использования угля и атомной энергетики — и этотм факт, считает Вайль, многие упускают из внимания.

Почти исключено, что спрос на энергию в нашей стране в среднесрочной перспективе можно удовлетворить без природного газа. Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии

Ранее судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2".

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