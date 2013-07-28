Накануне в водах Дании бушевал холодный фронт и шторм.

Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в датских водах. Ранее строительство было приостановлено из-за плохой погоды.

Накануне в водах Дании бушевал холодный фронт и шторм.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер призвал не связывать "Северный поток -2" с делом оппозиционера Алексея Навального. Министр выделил два вопроса, которые существуют на протяжении десятилетий – это экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, а также серьезные нарушения прав человек и реакция на это.

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