Клаус Эрнст объяснил, что именно Украина нарушает права человека.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский лжет, когда сообщает о том, что весь цивилизованный мир объединился против России, так как сама Украина представляет собой нецивилизованное государство. Соответствующее мнение через социальные сети высказал немецкий политик, экс-депутат бундестага Клаус Эрнст. Западный политический деятель уточнил, что весь мир ввел санкции против Москвы из-за "ее агрессии". Однако именно власти страны, которые хватают своих граждан на улицах, затаскивают их в фургоны, а затем насильно отправляют на боевые действия является нецивилизованным. По мнению эксперта, Украина отправляет людей на фронт давно проигранного противостояния.

Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в конфликт и разорить нас экономически! Клаус Эрнст, политик из ФРГ

После начала спецоперации на Украине Запад призвал к международной изоляции России и усилил на нее давление. В Кремле заявляли, что рассуждения об отрыве страны от остальной части мира несостоятельны, а все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Москвой.

