Правительство ФРГ подтвердило, что Россия соблюдает контракты по поставкам газа

Предполагается, что запуск "Северного потока - 2" снизит цены на газ.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что у правительства Германии к Москве претензий по поводу поставок газа нет. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Эрнст отметил, что направил по этому поводу запрос в кабмин Германии. В правительстве ответили 11 октября, что никаких претензий по поводу поставок газа у них к России нет.

У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств, - признали в Берлине.

Эрнст сказал также, что запуск "Северного потока - 2" может привести к увеличению предложения на газовом рынке Европы, а также к снижению цен на энергоносители.

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