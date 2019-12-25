Правительство ФРГ подтвердило, что Россия соблюдает контракты по поставкам газа

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что у правительства Германии к Москве претензий по поводу поставок газа нет. Об этом депутат сообщил ТАСС.
Эрнст отметил, что направил по этому поводу запрос в кабмин Германии. В правительстве ответили 11 октября, что никаких претензий по поводу поставок газа у них к России нет.
У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств, - признали в Берлине.
Эрнст сказал также, что запуск "Северного потока - 2" может привести к увеличению предложения на газовом рынке Европы, а также к снижению цен на энергоносители.
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Фото: pixabay
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