Американский представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США. На регулярном брифинге в Вашингтоне чиновница решила сравнить уровень страны с другими государствами. Она заметила собравшимся журналистам, что по данному показателю США уступают развитым странам и "даже Латвии".
Около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже"...
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Чиновница анонсировала выступление руководителя страны, в рамках которого Байден будет говорить о необходимости инвестиционных вложений в заботу о детях.
Псаки: переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много.
Фото: Белый дом
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