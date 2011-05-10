В Белом доме считают, что США уступают по показателю другим странам.

Американский представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки жестко высказалась о качестве дошкольного образования в США. На регулярном брифинге в Вашингтоне чиновница решила сравнить уровень страны с другими государствами. Она заметила собравшимся журналистам, что по данному показателю США уступают развитым странам и "даже Латвии".

Около половины трех-четырехлетних детей в США зарегистрированы как получающие ранее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах - Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже"... Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница анонсировала выступление руководителя страны, в рамках которого Байден будет говорить о необходимости инвестиционных вложений в заботу о детях.

Псаки: переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много.

Фото: Белый дом