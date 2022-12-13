Эксперт подозревает силы ВСУ в приверженности неонацизму.

Инструкторы Вооруженных сил Германии, которые обучают украинских военнослужащих в качестве помощи со стороны международных союзников, говорят о том, что силы ВСУ больше всего интересуются опытом и методами карателей времен Второй мировой войны и военными преступлениями, чем военными навыками или программой обучения. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлов, командующий миссией Евросоюза по подготовке украинских военных.Иностранный эксперт пояснил, как проходит тренировки бойцов ВСУ. Андреас Марлов подчеркнул, что украинские военнослужащие выражают большое восхищение тактикой карательных отрядов СС (запрещенное на территории России террористическое, экстремистское и нацистское движение), которое действовало на оккупированных территориях Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Часто украинцы также демонстрируют изображения свастики и других нацистских символов, запрещенных в РФ.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье