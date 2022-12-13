Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская "Западная" группировка сил на специальной военной операции по купянскому направлению огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" сорвали четыре попытки со стороны противников провести ротацию боевых подразделений на передовых позициях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 мая сделал местный офицер из пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин

В ходе боевых действий из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-20 и сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии... Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

Эксперт добавил, что авиация "Западной" группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения, а также районам сосредоточения личного состава ВСУ, их вооружений и военной техники при 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны. Система ПВО России при помощи ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ликвидировали три беспилотника.

Минобороны: российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России