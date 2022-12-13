Минобороны: российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Токаревка, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка (ЛНР), Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай (ДНР), Чубаревка (Запорожская область), а также Каиры (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских ДРГ.

Видео: Минобороны России