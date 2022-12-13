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Минобороны: российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников
Сегодня, 16:17
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Минобороны: российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Токаревка, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка (ЛНР), Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай (ДНР), Чубаревка (Запорожская область), а также Каиры (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских ДРГ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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