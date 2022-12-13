Минобороны: российские войска пресекли действия четырех украинских ДРГ

Действия четырех ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ивановка (ДНР) и Розовка (ЛНР).

Вооруженные силы России пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия четырех ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ивановка (ДНР) и Розовка (ЛНР). Кроме того, на Купянском направлении потери украинских войск составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С.

Видео: Минобороны России