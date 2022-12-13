Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".
Видео: Минобороны России
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