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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С

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Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолет, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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