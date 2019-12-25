Немецкие врачи объявили о начале второй волны COVID-19

Йона уверена, что вторая волна будет не такой сильной по сравнению с первой.

Немецкие врачи из Marburger Bund объявили о начале второй волны COVID-19. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на председателя объединения Сузанну Йону.

Глава объединения отметила, что число новых пациентов, зараженных коронавирусом, вновь начало увеличиваться. Однако, медики уверены, что это будет более слабая волна по сравнению с той, что была в марте-апреле. В объединении опасаются, что Германия может упустить успехи, которые до сих пор были достигнуты немецкими специалистами. Председатель Marburger Bund заверила, что клиники готовы ко второй волне коронавируса.

Напомним, что в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка коронавируса распространилась на большинство стран мира. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В Германии болеют более 200 тыс. человек.

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