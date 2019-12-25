В Белом доме считают, что имеет место "нелегальный, незадекларированный, нерегулируемый вылов рыбы".

США обвинили Китай в нарушении правил вылова рыбы. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео подчеркнул, что Китай субсидирует крупнейший в мире рыболовецкий флот. По словам представителя Белого дома, китайская сторона регулярно нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств. Он уточнил, что у Китая нет разрешения на ловлю, а рыбаки нарушают согласованные объемы вылова. Американская дипломатия разделяет обеспокоенность властей Эквадора, которые обратили внимание на активизацию "сотен рыболовецких судов под флагом КНР".

Напомним, что министр обороны Эквадора Освальдо Харрин заявил, что иностранные рыболовецкие суда подошли близко к границе эксклюзивной экономический зоны в Тихом океане между континентальной частью страны и архипелагом Галапагос. Среди них были замечены китайские суда.

Ранее мы сообщили, что Китай ответит Вашингтону в случае высылки своих журналистов из США.