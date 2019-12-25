СМИ: Китай ответит Вашингтону в случае высылки своих журналистов из США

Буквально недавно Министерство внутренней безопасности США сообщило, что Вашингтон хочет выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы на срок до 90 дней с возможностью продления.

Китай ответит Вашингтону в случае высылки своих журналистов из США. Об этом на своей странице в Twitter написал главный редактор китайского государственного издания "Хуаньцю шибао" Ху Сицзинь.

Ху Сицзинь уточнил, что американская сторона по сей день отказывается продлевать визы китайским журналистам, которые сейчас находятся на территории США. Китайские власти готовятся к худшему развитию событий. В сообщении сказано, что американские власти могут принудительно вывести всех китайских журналистов с территории США.

Если это произойдет, Китай примет жесткие ответные меры. - Ху Сицзинь, главный редактор "Хканьцю шибао"

В Министерстве внутренней безопасности США считают, что новые правила способствуют достижению большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР. МИД КНР осуждает подобное решение. Китайская сторона утверждает, что около 98% из более чем 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.

Ранее мы сообщили, что в США ограничили прием иностранцев на работу.