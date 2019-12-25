Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ограничивающий для федерального правительства и подведомственных организаций возможность найма иностранных работников.

В США ограничили прием иностранцев на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно документу, при найме на работу по федеральному контракту американские компании и подрядчики обязаны отдавать предпочтение гражданам Соединенных Штатов, а также владельцам грин-карт. Иностранцев можно нанимать на работу только если среди граждан и резидентов США нет достойных кандидатов. Указ касается, в частности, рабочих виз категории Н1-В.

Действия президента Трампа помогут бороться со злоупотреблением со стороны работодателей программой виз категории Н-1В, которая задумывалась вовсе не для того, чтобы замещать квалифицированных американских работников дешевой рабочей силой из-за рубежа. - сказано в пояснительной записке

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