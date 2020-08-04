С таким предложением выступило японское правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

В Японии изучат возможность нанесения превентивных ударов по базам противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Документ направлен группе военных экспертов правящей в стране Либерально-демократической партии. Председатели правительства требуют укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника на фоне нестабильной обстановки на Корейском полуострове. В группе же полагают, что важно сохранить нынешнюю оборонно-ориентированную политику. По мнению экспертов, превентивные удары по базам можно рассматривать в качестве крайнего случая.

Возможно, Япония просто закупит корабли, оснащенные установками ПРО Aegis. Однако, может возникнуть нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей. В таком случае японские власти будут рассматривать вариант закупки мощного наземного радара, чтобы он работал с действующей системой ПРО.

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Видео: Youtube/Bloomberg Politics