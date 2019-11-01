В Германии рассказали, что нацвалюту России инвесторы считают привлекательным вложением.

Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля после спада из-за мировых санкций. Журналисты издания Focus заявили, что в России улучшается финансовая ситуация, а рубль становится стабильнее.

По мнению автора материала, сейчас рубль одна из сильнейших валют в развивающихся странах. Ему "удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро в 2019 году". Ранее национальная валюта страдала из-за ограничений со стороны Запада и "шока" от мировых цен на нефть.

Сейчас ситуация меняется, больше инвесторов вкладываются в рубль, спрос на него высок. С точки зрения международных инвесторов, российские гособлигации - надежный инвестиционный инструмент.

Ранее Piter.tv писал о том, что искусственный интеллект поможет цифровизации российской экономики.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Arirang news, Amazing Technology, CNBC