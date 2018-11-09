Эксперты: искусственный интеллект поможет цифровизации российской экономики

Банковская сфера является двигателем цифровазации экономики благодаря внедрению новых технологий обслуживания клиентов.

Несмотря на миллиардные денежные потери, внедрение искусственного интеллекта позволит банковской сфере влиять и развивать цифровизацию экономики России. Об это сообщил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в интервью ФБА "Экономика Сегодня".

Отметим, что благодаря новому подходу, искусственный интеллект также сможет предлагать клиентам банка услуги, связанные с системной поддержкой бизнеса. Например, ведение бухгалтерии и оптимизацию бизнес-процессов.

В продвижении новейших технологий всегда приходится идти методом проб и ошибок, неизбежны и потери. Однако перспективы, которые в итоге открывают современные системы, позволят с лихвой возместить убытки по их внедрению рассказывает о нововведении Герман Греф

Стоит добавить, что из-за появления в банке искусственного интеллекта, около 70 процентов менеджеров среднего звена пришлось сократить. Они занимались решением простых операций, но некоторые в итоге прошли переобучение на более сложные задачи.

Выстраивание банком деловых цепочек для выгоды всех участников рынка уже не фантастика – идеи высказывались, дело только за технической проработкой. Выглядеть все будет максимально просто: клиент спросит у банка: мы готовы взять кредиты и пользоваться услугами учреждения, если оно подскажет, как быстро и выгодно открыть бизнес, поможет с документальным сопровождением. И "робот" окажет эти услуги, даст грамотные консультации на основе анализа рынка, избавит от бюрократии. Это реалии уже завтрашнего дня объясняет эксперт Никита Масленников

Напомним, что бесплатная парковка в "Пулково" может быть расширена к маю.

Фото: Piter.tv