Смольный: бесплатная парковка в "Пулково" может быть расширена

Первые нововведения в аэропорту пассажиры смогут увидеть уже к маю этого года.

Руководство Смольного встретилось на совещании с представителем "Воздушных ворот Северной столицы", чтобы обсудить вопросы развития местного аэропорта. Генеральный директор компании Владимир Якушев рассказал о необходимости расширения зоны бесплатной парковки, а также предложил создать на территории аэропорта пункты питания для водителей.

Отметим, что петербуржцы жалуются на дорогостоимость услуг в "Пулково". В Смольным с жалобами обратилось сразу несколько человек. По мнению чиновников, также на участке должен появиться беспроводной интернет и быть созданы условия для удобной остановки транспорта.

Якушев добавил, что изменения произойдут к маю 2019 года. Он также заявил, что полная реконструкция терминала будет завершена к 2024 году.

Фото: Piter.tv