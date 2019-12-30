Об этом заговорили местные эксперты.

Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России. В Der Tagesspiegel рассказали о прогрессе в данной отрасли. В частности, рост стал возможен благодаря поддержки со стороны правительства. Журналисты ориентировались на спикера Линду Гетц из Института имени Лейбница.

Позитивные показатели для аграрного сектора дали и санкции из Европы. Ограничения по ввозу продукции позволили властям наверстать упущенное во многих отраслях. Например, сейчас Россия полностью обеспечивает себя запасами свинины. В 2014 году этот параметр показывал только 83%, остальное было импортное. Также потребности населения покрываются в мясе птицы. Активно выращиваются масленичные культуры. В этом направлении лидирует пшеница.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские депутаты намерены контролировать сельское хозяйство.

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